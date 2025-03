En El Gran Chef Famosos, Franco Cabrera es uno de los concursantes más carismáticos y queridos por el público. Esta noche, en una competencia que incluye una carrera de obstáculos en la cocina, el primer reto será preparar tequeños de queso con mayonesa de palta.

Durante la preparación, José Peláez se acercó a Franco y le preguntó: “¿En tus fiestas hay tequeños?”. A lo que el participante respondió sin dudar: “Obvio que hay tequeños, ¿cómo no va a haber?”. Sin embargo, Peláez quiso ponerlo a prueba y lanzó otra pregunta: “Van 100 personas a tu casa, ¿tú haces los tequeños?”. Franco, confiado, aseguró: “Yo mismo, ¿quién más los va a hacer?”.

Además, entre risas, el participante reveló un dato curioso: “Los preparo y los saco ya cuando la gente está en las últimas”, refiriéndose al momento perfecto para sorprender a sus invitados. Incluso bromeó diciendo: “Tengo una familia tequeñera, mi abuelo era tequeñero”.

Pero Peláez no dejó pasar un detalle clave y descubrió el secreto del participante: “He visto que has agarrado huevos y eso no estaba en la receta”. Franco, sin rodeos, explicó: “Es para que la masa pueda pegar”.

¿Logrará Franco Cabrera demostrar que es un verdadero maestro tequeñero en esta competencia? ¡No te lo pierdas y acompáñanos a ver El Gran Chef Famosos!

