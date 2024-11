Canchita Centeno NO oculta su amor por su compañero Erick Delgado. Así que, en el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos, La Academia”, la locutora sorprendió al ponerle un CARIÑOSO apodo.

“Amor… Cuando quieras que te ayude me avisas Erick”, le dijo la participante a su colega. Y, lo que NUNCA se esperó Canchita fue la respuesta por parte de él: “Ya mamacita, un ratito”.

En ese momento, Canchita estuvo a punto de desmayarse por el piropo. “Me dijo ‘mamacita’, me dijo ‘mamacita’. Antes me decía ‘cancha’, ahora me dice ‘mamacita’”, celebró. “Ya les dije pokemones: donde pisa una potra, ninguna gatita va a borrar la huella”, agregó.



Este sábado 02 de noviembre inicia un nuevo ciclo de competencia en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los participantes celebran el Día del Sánguche con su sazón, ¿quiénes pasarán a Noche de Desaprobados?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.