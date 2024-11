Javier Masías aplicó el protocolo rinoceronte y llegó hasta la cocina de Erick Delgado. El jurado de “El Gran Chef Famosos, La Academia” le reclamó al participante por no tener NADA listo para presentar los primeros sánguches solicitados.

“¿Dónde está tu pollo deshilachado? ¿El pan tostado con mantequilla?”, cuestionó el crítico gastronómico.

Pero Erick se tomó el comentario de la mejor manera y le respondió: “Por favor, jurado Masías, no sea pesimista, no sea negativo. Yo le voy a demostrar que está equivocado. Yo no voy a parar hasta la última semana, señor. Sonría, una sonrisita a ver”. Prometiendo, de esa manera, convertirse en uno de los FINALISTAS de esta temporada.



Este sábado 02 de noviembre inicia un nuevo ciclo de competencia en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los participantes celebran el Día del Sánguche con su sazón, ¿quiénes pasarán a Noche de Desaprobados?

