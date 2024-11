Canchita Centeno NO aguantará que Erick Delgado la reemplace por Raysa Ortiz. Así que la alumna de “El Gran Chef Famosos, La Academia” le lanzó una severa ADVERTENCIA a su compañero.

“Respétame, respétame. Respétame que yo no soy incondicional, te voy diciendo. No me confundas con otras. Así que, de una vez te digo, Erick Delgado, en este matrimonio o es Delgado Centeno o Delgado Ortiz”, sentenció la locutora.



Este sábado 02 de noviembre inicia un nuevo ciclo de competencia en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los participantes celebran el Día del Sánguche con su sazón, ¿quiénes pasarán a Noche de Desaprobados?

