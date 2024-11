Raysa Ortiz llegó con la mejor actitud al nuevo día de competencia en la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Academia”, tras superar la difícil Noche de Expulsión. Así que, para darse ánimos a sí misma, la actriz aseguró que cada vez se siente más cómoda en la cocina.

“La verdad siento que ya soy chef. Todos los días estoy viniendo”, sentenció Raysa ante las cámaras. Al escucharla, el jurado Javier Masías NO PUDO evitar la risa. “No se nota, pero bueno”, dijo el crítico irónicamente.

Pero la participante no se amilanó y agregó: “Mi mamá me dijo ‘te vas a convertir en chef’. Desde el Vacacional hasta el día de hoy yo ya soy chef. No he parado ni un día”.



Este sábado 02 de noviembre inicia un nuevo ciclo de competencia en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los participantes celebran el Día del Sánguche con su sazón, ¿quiénes pasarán a Noche de Desaprobados?

