Luigi Monteghirfo se convirtió este viernes 01 de noviembre en el séptimo ELIMINADO de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. “Gracias, gracias a todos”, es lo primero que dijo en su discurso de despedida de la cocina de Latina Televisión.

Pese a tener un buen desempeño en el Ciclo Vacacional, donde obtuvo un cupo de regreso en la competencia, el participante de “La Academia” NO consiguió conquistar el paladar del jurado y se despidió PARA SIEMPRE de la cocina.

“Gracias al jurado por cada una de las cosas que hemos pasado. Una montaña rusa de emociones: buenas, malas, frustrantes, alegres. Pero, al fin y al cabo, me voy como un ganador como les dije. Gracias a todas las personas que me vieron, que me escribieron. Me voy como todo un ganador. Los quiero mucho. ¡Que viva El Gran Chef Famosos!”, sentenció.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.