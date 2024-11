Erick Delgado saboreó el postre más amargo de la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Academia” tras ser eliminado a falta de muy poco para la gran final. El popular “Loco” contuvo las lágrimas durante todo momento, pero se le notó visiblemente emocionado.

Peláez le dedicó unas palabras muy afectuosas: “Hay una parte de mí que deseaba verte alzando la olla de oro. Lamentablemente en este universo no podrá ser, pero en mi cabeza ya sucedió”.

Antes de abandonar el programa, Erick Delgado agradeció a todo el equipo de “El Gran Chef Famosos” y a su público: “El postre me jugó una mala pasada. A la gente le doy gracias por abrirme su corazón, me voy contento”. Canchita, siempre cercana a él, le dedicó unas bonitas palabras: “Te quiero, siempre he dicho que eres mi motor y motivo”.

Los chefs también felicitaron al exportero de Sporting Cristal por su participación en la cocina de “La Academia”. “Estoy orgulloso de tu evolución, creciste mucho en la cocina y cuenta conmigo para todo”, expresó el maestro el maestro Giacomo Bocchio.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.