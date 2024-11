La amistad y el buen ánimo siempre están presentes en la cocina de “El Gran Chef Famosos” y a pesar de la tensión por la noche de eliminación, los participantes logran mantener el buen ánimo con risas y bromas y ¿amor?

En una pequeña conversación entre Canchita Centeno y Erick Delgado, el popular “Loco” le pidió ayuda para un plato, a lo que Centeno respondió diciendo “sí bebé”. La comediante, entre risas dijo “por aquí no me dice mi amor, pero cuando me escribe por celular sí me dice así?”.

Sin perder el toque de humor, la popular Canchita también aprovechó para correr a la cocina de Erick y robarle un beso en la mejilla. Además, la actriz expresó su deseo de seguir en el programa: “cuando hagan “El Gran Chef” en duplas, me llaman para formar la familia Delgado-Centeno”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.