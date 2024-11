En una noche de infarto en El Gran Chef Famosos, Carla Rueda sufrió más de una complicación a la hora de elegir los ingredientes.

Los nervios pueden jugarle en contra a los participantes y más si están en una noche de eliminación y la exvoleybolista se dio cuenta de esto, ya que al recoger los ingredientes para la torta pavlova vio cómo se le caían las frambuesas y arándanos que sostenía en sus manos.



“Felizmente Peláez no vio que se me cayó”, dijo La Cotito. Sin embargo; el siempre astuto conductor no tardó en notar el desastre y, con humor, le reclamó: “Veo 19 frambuesas tiradas en el suelo, ¿es necesario que revise las cámaras para saber quién fue?”.

Este viernes 22 de noviembre se vive la segunda noche de la ronda FINAL de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los cuatro participantes que continúan en competencia lucharán por alzar la ansiada Olla de Oro, ¿quiénes pasarán a la gran final?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.