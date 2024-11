En una jornada de eliminación llena de tensión en la cocina de “El Gran Chef Famosos”, Carla Rueda no pudo evitar las lágrimas al ver cómo su plato se desmoronaba en sus manos.

La emoción la invadió cuando, en medio de la presión por el tiempo en contra, su postre se rompió justo en los minutos finales.

Cotito no solo no pudo contener el llanto, sino que en medio de la desesperación por sentir que iba a ser la próxima eliminada de la cocina de “La Academia” comenzó a gritar en pleno programa. “Quería arreglarlo de alguna manera, no me quiero ir. No soy de rendirme pero me da pena presentar un plato así”, confesó triste.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.