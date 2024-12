Canchita Centeno tiene una foto de su amado Erick Delgado en su cocina de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha” como un amuleto de buena suerte. Pero, en este episodio, uno de sus compañeros se lo ROBÓ.

“¡Me lo han robado! ¡Me han robado el amuleto! Así me quieren boicotear, me quieren bajonear, pero no lo van a lograr. ¿Dónde está mi marido? Envidiosos. Me quieren quitar mi poder”, reclamó Canchita ante las cámaras.

Pero NADIE daba razón del paradero de la fotografía del exfutbolista. Tuvo que ser el propio José Peláez quien diera con el responsable: Ricky Trevitazzo, nuevamente.

Este miércoles 11 de diciembre se vive la penúltima noche de la primera ronda de eliminación en “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. ¿Cómo terminará la tabla de puntajes?

