Ricky Trevitazzo EXPLOTÓ frente a las cámaras de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. El integrante de Skándalo no soportó ver a sus compañeros copiándose de cada uno de sus pasos porque, al final, él terminaba perjudicado en el puntaje.

“Yo me llevo con todos, pero nadie se lleva conmigo. Solamente me utilizan. Como saben que soy chalaco, saben que les puedo enseñar. Solo me utilizan. Y al final pierdo y ellos ganan. Por solidario pierdo”, reclamó.

Este miércoles 11 de diciembre se vive la penúltima noche de la primera ronda de eliminación en “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. ¿Cómo terminará la tabla de puntajes?

