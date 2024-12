La cocina más famosa del Perú no solo es el escenario de grandes platos, sino también de momentos que dejan a todos con la boca abierta. Durante el inicio del último episodio de El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha, una polémica sacudió la competencia: ¡Ricky Trevitazzo parecía haber cambiado los puntajes en la tabla de logros!

Todo comenzó mientras Peláez explicaba las reglas del día. Emilram Cossio, siempre atento, interrumpió para señalar algo sospechoso en la tabla: “Yo pensé que Rocky estaba arriba”, dijo, generando un revuelo inmediato entre los participantes.

El caos no tardó en llegar. Canchita Centeno, con su característico sentido del humor, no pudo contenerse y lanzó un sonoro “¡Ohhhhh!”, mientras los demás competidores observaban incrédulos. Peláez, siempre rápido para manejar la situación, bromeó: “Sr. Trevitazzo, no vamos a permitir otro acto ‘delictivo’ en esta cocina”.

Rocky Belmonte, al darse cuenta del cambio, corrió rápidamente para corregir la tabla, mientras Emilram, con una sonrisa, exclamaba: “¡Necesitamos el VAR acá!”. Ricky, se defendió diciendo: “Nadie se iba a dar cuenta, pero Emilram tuvo que hablar. ¡Rocky y Ricky solo se diferencian por una letra!”, desatando la risa de los demás.

Tras las risas y el revuelo, todo volvió a la normalidad, y los participantes se concentraron en el reto de la noche. ¿Fue un descuido o una travesura intencional? ¡No te pierdas el próximo episodio para descubrir qué más nos traerá esta emocionante temporada!

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.