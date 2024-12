Canchita Centeno recreó el Tik Tok VIRAL en el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. La locutora presentó sus ñoquis al burro en salvia; pero no obtuvo los comentarios esperados por parte del jurado.

Uno de los jurados más críticos con el resultado de su pato fue Javier Masías: “Si yo me pido unos ñoquis con mantequilla y salvia, me traen esto, no vuelvo más; no solo regreso el plato, sino que no vuelvo más. Están tan fritos que parecen pequeños donuts. No se siente la salvia por ningún lado porque tiene demasiado queso”.

Al escuchar estas palabras, Canchita solo dijo “Escuchamos, no juzgamos”, en referencia al trend viral de Tik Tok en estos días, donde el propósito es que las personas confiesen algunas verdades o secretos que pueden llegar a ser controversiales y que no compartirían ante cámaras.

Este lunes 09 de diciembre se vive la segunda noche de la ronda de eliminación en “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. ¿Quiénes acumularán la mayor cantidad de puntos en la tabla?

