Zelma Gálvez se mostró sumamente AVERGONZADA tras quemar el aderezo para su sánguche de pejerrey. La participante de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha” lamentó tener que presentar un MAL plato al chef peruano Victor Gutiérrez, cuyos restaurantes han ganado 2 estrellas Michelin.

La actriz cómica recibió la visita del estricto Javier Masías en su estación, y empezó a notar todos los ERRORES en esta cocina. Así que a Zelma no le quedó de otra que aceptar su fallo: “Perdóneme, eso (quemado) es lo que he retirado (de la sartén). No lo voy a presentar. Yo los voy a sorprender”.

Pero Masías no se mostraba del todo convencido: “He traído a mi amigo con dos estrellas Michelin a los que les vas a mostrar ¿esto?”. Y, una vez que el jurado se fue de su cocina, Zelma se confesó ante las cámaras: “No aguanto la vergüenza. Esto se ha quemado”.

Este miércoles 11 de diciembre se vive la penúltima noche de la primera ronda de eliminación en “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. ¿Cómo terminará la tabla de puntajes?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.