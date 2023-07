El Gran Chef Famosos Segunda Temporada: Laura Spoya y Mónica Torres se salvaron de ser sentenciadas

Hoy en El Gran Chef Famosos tres participantes se fueron a sentencia. Laura Spoya y Mónica Torres convencieron al jurado con su sazón y se salvaron de caer en esta instancia. Natalia Salas, Ale Fuller y Mauricio Mesones no corrieron con la misma suerte.

Como primer desafío de la noche, los concursantes tuvieron que cocinar ranfañote. El tradicional postre limeño era desconocido para muchos por lo que sufrieron para poder terminar la receta. Mónica Torres presentó el mejor primer plato y se llevó un beneficio especial: cocinar junto a Camucha Negrete en la segunda preparación.

Tras presentar el clásico dulce las celebridades se sometieron al reto de hacer riñoncitos al vino con puré. Laura Spoya no quizo probar su propia creación, sin embargo, Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías elogiaron el platillo de la ex Miss Perú, quién hasta ahora no ha participado en una noche de sentencia.

Cabe mencionar que Natalia Salas, Ale Fuller y Mauricio Mesones se enfrentarán a Mr. Peet y Katia Palma para evitar llegar a la fase de eliminación.

Así fue el minuto a minuto de la competencia

9:40 p.m. Natalia Salas es la segunda sentenciada. Laura Spoya y Mauricio Mesones aún esperan el veredicto del jurado.

9:39 p.m. Ale Fuller es la primera participante sentenciada.

9:38 p.m. Mónica Torres es la primera salvada de la noche.

9:23 p.m. Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías degustaron todos los riñoncitos al vino y dirán quiénes irán a sentencia.

9:12 p.m. ¡Acabó el tiempo! El jurado probará los platos de todos los participantes y tomará una decisión.

9:06 p.m. Mónica Torres usó su beneficio: cocinar junto a Camucha Negrete.

8:51 p.m. El segundo plato de la noche será riñoncitos al vino.

8:47 p.m. El jurado probó los postres de cada participante y tomó una decisión. Mónica Torres es la ganadora y se llevó un beneficio especial para la siguiente receta.

8:32 p.m. Camucha Negrete es la invitada del programa de hoy. La actriz pasará por las estaciones de cada participante para dar consejos sobre la preparación de este postre.

8:20 p.m. El primer plato de la noche será el tradicional postre limeño conocido como ranfañote.

8:13 p.m. Empezó El Gran Chef Famosos. Ale Fuller, Laura Spoya, Natalia Salas, Mónica Torres y Mauricio Mesones fueron recibidos con una temática de antaño.

La previa

Como parte de un nuevo programa de la segunda temporada de El Gran Chef Famosos, las emociones estarán a flor de piel esta noche. Serán cinco los participantes que lucharán esta noche por no caer en noche de sentencia y tratarán de convencer a Nelly Rossinelli, Javier Masías y Giacomo Bocchio.

Este viernes tenemos un gran programa en El Gran Chef Famosos. Los participantes esta noche deberán demostrar todas sus habilidades en la cocina con la consigna de convencer al jurado y no llegar a la temida noche de sentencia.

Tal como se puede observar en el avance, “esta noche será de antaño en El Gran Chef Famosos”.

Como se puede observar en el video, se puede ver a los cinco participantes dando todo de sí para poder salir airosos hoy y consagrarse en cada una de sus preparaciones. Mónica Torres, Laura Spoya, Natalia Salas, Mauricio Mesones y Ale Fuller son captados por nuestras cámaras poniendo su mejor esfuerzo en la preparación de los platos.

Precisamente, al comienzo de una de las recetas se puede ver el disgusto de los participantes por tratarse de un ingrediente poco común: riñones de res.

MAÑANA desde las 8:00 p.m en #ElGranChefFamosos, un programa dedicado a las recetas de antaño 🫶 🤩 Y una invitada de lujo llega a la cocina, Camucha Negrete 😍 y este SÁBADO, Ricardo Rondón vuelve al set 👨‍🍳



➡ Mira el @GranChefFamosos a través de la señal de Latina y la web de… pic.twitter.com/o0yDpzjg6W — Latina.pe (@Latina_pe) July 7, 2023

Como no podía ser de otra forma, la noche estará cargada de grandes momentos. Con la visita de la gran Camucha Negrete al set y “recetas de antaño” tal como menciona nuestro conductor Peláez, hoy será un episodio imperdible. Incluso, en algún momento del video se puede observar a Ale Fuller muy furiosa luego de los comentarios de Javier Masías, diciendo que es “horrible y pesado”, ya que fueron los adjetivos con los que calificó la el jurado su presentación.

¿Qué participantes han sido eliminados en la segunda temporada?

Hasta el momento, Junior Silva, Jimmy Santy y Jesús Neyra son los tres famosos que han salido de El Gran Chef Famosos.

¿Qué famosos forman parte de la segunda temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión Natalia Salas, Katia Palma, Mónica Torres, Antonio Pavón, Ale Fuller, Mauricio Mesones, Jimmy Santi, Jesús Neyra, Laura Spoya, Belén Estévez, Mr. Peet y Junior Silva deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.