El Gran Chef Famosos: Mr. Peet y Katia Palma pasan a la noche de sentencia

Mr. Peet y Katia Palma fueron anunciados como los nuevos sentenciados este 6 de julio tras no convencer al jurado con su sazón. En esta oportunidad todos los participantes prepararon dos platos: arroz tapado de atún y enrollado de loma de cerdo; sin embargo, solo Belén Estévez y Antonio Pavón fueron salvados por el jurado.

Los dos nuevos sentenciados se mostraron decepcionados al escuchar sus nombres. Por su parte, el conductor de “A Presión” cae por cuarta vez a sentencia y dijo que ya está curtido con las noches de sentencia. Mientras que Katia Palma no dudo en mostrar su incomodidad: “¿No me parece, señora usted me cree no? ”, señaló.

¿Qué otros participantes han sido eliminados de la segunda temporada de El Gran Chef Famosos?

Hasta el momento, Junior Silva, Jimmy Santy y Jesús Neyra son los tres famosos que han salido de El Gran Chef Famosos.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de El Gran Chef Famosos están disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión. También se pueden ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la segunda temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión Natalia Salas, Katia Palma, Mónica Torres, Antonio Pavón, Ale Fuller, Mauricio Mesones, Jimmy Santi, Jesús Neyra, Laura Spoya, Belén Estévez, Mr. Peet y Junior Silva deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.