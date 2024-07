¡CELEBRÓ POR TODO LO ALTO! Santiago Suárez se convirtió este miércoles 10 de julio en el único salvado –de este episodio- de la Noche de Sentencia en “El Gran Chef Famosos”.

El participante no dudó en mostrar su emoción por este nuevo logro en la competencia culinaria de Latina Televisión. “¿Enserio? Vamos. Me salvé. Sííííí. Me salvé, paso de frente a la ronda 11”, festejó.

Este triunfo, además, iba dedicado a su abuelo Pepe Nava, quien era carnicero y le heredó toda la habilidad para filetear carne.

