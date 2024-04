Giovanna Valcárcel al ser eliminada de El Gran Chef Famosos: “He aprendido, pese a no ser una cocinera profesional”

Este viernes 19 de abril se vivió la temida noche de eliminación en El Gran Chef Famosos. Juan Carlos Rey de Castro, Zelma Gálvez, Flavia Laos y Giovanna Valcárcel se enfrentaron en un intenso desafío para demostrar sus dotes culinarios.

TE PUEDE INTERESAR | El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Giovanna Valcárcel es la cuarta eliminada de la temporada

Sin embargo, esta última participante dejó la competencia y se convirtió en la siguiente eliminada del reality de cocina.

–¿Cómo te sentiste de ser parte de El Gran Chef?

Me he sentido muy bien de participar en EL Gran Chef. Es lindo reencontrarse con muchos amigos. No quería irme, porque he puesto todo de mi parte pero me quedo con comentarios muy bonitos sobre mis platos.

–¿Qué de nuevo descubriste dentro de la cocina?

Yo siempre he cocinado, pero hacer platos para 7 u 8 personas es otro nivel. Cocinar en cantidad es algo nuevo, las medidas son distintas. Y la presión también influye. He aprendido a cocinar bajo presión y para mucha gente. Y muchas veces me salió algo rico.

¿Qué consideras que te faltó para seguir en competencia?

Mis platos varias veces que caí en sentencia le gustaban mucho al jurado, pero no a los comensales. Yo me siento contenta de que al jurado les haya gustado mis preparaciones y en dos oportunidades me han dicho que era lo mejor. He aprendido, pese a no ser una cocinera profesional.

Si quieres disfrutar todas tus noches en familia, no te pierdas El Gran Chef Famosos de lunes a viernes desde las 7:45 p.m. y sábados desde las 9:00 p.m. por Latina.