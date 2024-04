El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Masías augura futuro de Giovanna en la cocina: “Me gustaría verte triunfar”

Este viernes 19 de abril, Giovanna Valcárcel se convirtió en la cuarta eliminada de la nueva temporada “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. La conductora radial no convenció al jurado con su blondie de manzana.

Así que, antes de que Giovanna abandone definitivamente la cocina, los jueces le brindaron mensajes de aliento. El más emotivo, como de costumbre, fue el del crítico gastronómico Javier Masías.

“A mí no solo me encantó tu postre, sino que me ha encantado todo lo demás que has hecho en esta cocina, excepto la comida. Creo que tienes una voz luminosa que enciende los corazones, calienta por dentro cuando se te escucha. Tienes una flama que se me hace eterna. Yo quisiera tener la energía que tienes tú para hacer todo lo que haces y todo lo que has hecho acá y la facilidad con la que te has adaptado a una cocina distinta. Realmente me gustaría verte triunfar en esta cocina. Te has ganado el corazón de todos los peruanos en este programa”, dijo.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.