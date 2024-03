El Gran Chef Famosos x2: Peláez cumple su promesa a Luigui y Ricky e hizo bailar “Colegiala” a todos

Empezó la ronda final y cada día una de las duplas será eliminada de la cocina de “El Gran Chef Famosos X2”. Los últimos en abandonar la competencia en la semifinal fueron Luigui Carbajal y Ricky Trevitazo, pero Peláez aún no olvida la promesa que les hizo.

TE PUEDE INTERESAR | Luigui Carbajal y Ricky Trevitazo fueron eliminados de “El Gran Chef Famosos X2”

El día de ayer, el conductor de “El Gran Chef Famosos” les prometió que, si pasaban a la ronda final, haría bailar a todos la canción “Colegiala” de Skándalo. Sin embargo, y pese a su eliminación, Peláez quiso cumplir la promesa.

“Quería comentarles que estoy un poco triste por la partida de Luigui Carbajal y Ricky Trevitazo. Entre otras cosas, yo les había hecho una promesa y me gustaría que ustedes me ayuden a cumplir esa promesa. Yo les había prometido que el día de hoy todos iban a bailar “Colegiala”. Así que por favor, yo voy a entonarla y ustedes van a bailar porque es una promesa que quedó inconclusa y un homenaje que quedó inconcluso. Quiero que todos me acompañen bailando “Colegiala” como puedan”, pidió.

Este miércoles 27 de marzo se vive la primera noche de la ronda final en “El Gran Chef Famosos X2”. Angie Arizaga y Jota Benz; Damián y El Toyo; Marisol y Celine Aguirre; Steve y Austin Palao y Pablo Saldarriaga se enfrentan en la cocina para evitar ser eliminados y llegar hasta la gala final para alzar la ansiada ‘Olla de Oro’.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.