Javier Masías sin palabras por la eliminación de los Skándalo: “Me conmovió más de lo que pensaba” | El Gran Chef Famosos

Javier Masías siempre se muestra duro con los demás participantes, no obstante, las noches de eliminación lo cambian. Esta vez se conmovió con la salida de Ricky Trevitazo y Luigui Carbajal de la competencia. Incluso, se quedó sin palabras, pues sabe que se tomó una decisión muy difícil con los demás jueces.

“Desde que empezó el gran chef probablemente sean la pareja que más alegría me han traído y lo increíble es que no lo hacen de manera disforzada, es algo que viene de sus venas. Es como si ustedes vivieran en una permanente fiesta La verdad me han conmovido más de lo que pensaba, pero no tengo más palabras. Los voy a extrañar”, expresó.

Este martes 26 de marzo se vive la cuarta noche de la etapa semifinal de “El Gran Chef Famosos X2”. Las duplas se enfrentarán en la cocina de Latina Televisión para llegar a la recta final y tentar la oportunidad de llevarse la ‘Olla de Oro’. ¿Quiénes lo conseguirán?

