El Gran Chef Famosos RESUMEN: Karina Borrero, Ivana Yturbe y Leyla Chihuán en peligro de eliminación

Este viernes 7 de junio se vivió una fiesta gastronómica en la cocina de “El Gran Chef Famosos” en honor al Día de la Bandera. Karina Borrero, Ivana Yturbe, Leyla Chihuán, Cielo Torres y Cint G se enfrentaron para evitar la temida Noche de Sentencia.

Como primer plato de la noche, el jurado de “El Gran Chef Famosos” pidió un postre: Crema de café con chocolate. Desde el inicio, las participantes mostraron dificultades para preparar este dulce que definía si obtenían o no el beneficio de la noche.

Por ejemplo, Cint G NO sabía cómo pesar los ingredientes en gramos y lo estaba haciendo en onzas. Situación similar le pasó a Leyla Chihuán que no sabía cómo medir los mililitros, pero Peláez llegó a su rescate y la exvoleibolista le agradeció con un beso.

Otro momento icónico del primer plato fue cuando Ivana Yturbe MOVIÓ el bowl que contenía el chocolate de Leyla Chihuán en el abatidor y ocasionó la “furia” de su rival, quien le reclamó por agarrar su preparación.

Para el segundo plato, los participantes de “El Gran Chef Famosos ” prepararon Tiradito bandera en celebración del Día de la Bandera. Aunque, TODAS las participantes de esta noche se mostraron temerosas al manejar el pescado.

Karina Borrero le confesó a Peláez que, a pesar de estar tres semanas en competencia, no sabía cómo se filetea correctamente el pescado. “Estuve practicando (el fileteado) en mi casa, pero creo que no he aprendido bien“, se lamentó.

Además, el jurado de “El Gran Chef Famosos” también estalló en carcajadas al ver el fileteado de Cint G. A pesar de que la cantante dijo conocer el manejo de esta proteína, tuvo varios errores que fueron recalcados por los jueces.

Al final de la noche, la decisión del jurado de “El Gran Chef Famosos” fue la siguiente: Karina Borrero, Ivana Yturbe y Leyla Chihuán van a Noche de Sentencia para luchar por su permanencia; Cielo Torres y Cint G pasan directamente a la siguiente ronda.

