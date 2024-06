El Gran Chef Famosos: Karina AÚN NO sabe cómo filetear el pescado

Karina Borrero le confesó a Peláez que, a pesar de estar tres semanas en la competencia de “El Gran Chef Famosos”, AÚN NO sabe cómo se filetea correctamente un pescado.

Para su “mala suerte”, el segundo plato de esta noche era Tiradito bandera, por lo que los cortes son fundamentales. “Estuve practicando (el fileteado) en mi casa, pero creo que no he aprendido bien. Hay espinas y tengo miedo de que se me pase la espina”, confesó la periodista.

Este viernes 7 de junio se emite un nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos”. Los participantes celebrarán, con la gastronomía, el Día de la Bandera. ¿Quiénes terminarán en la temida Noche de Sentencia?

