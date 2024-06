El Gran Chef Famosos: Cint G CONFUNDE onzas con gramos, pero Peláez llega al rescate

¡PARA NO CREER! Peláez llegó a la cocina de Cint G para ver cómo iba la preparación de la crema de café con chocolate. Y, como en los postres las medidas deben ser exactas, el conductor de “El Gran Chef Famosos” se preocupó al ver un GRAN ERROR en la estación de la participante.

El presentador notó que su balanza NO estaba en gramos, sino que estaba pesando onzas.

“Hay que revisar que esté en gramos y no en onzas. Imagínate lo que iba a pasar, ahí sí no me puedes echar la culpa. De lo único que me puedes echar la culpa es de haberme dado cuenta”, le advirtió Peláez a la “Reina de la Chicha Pop”.

Este viernes 7 de junio se emite un nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos”. Los participantes celebrarán, con la gastronomía, el Día de la Bandera. ¿Quiénes terminarán en la temida Noche de Sentencia?

