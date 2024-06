Salvados de El Gran Chef Famosos: Cielo Torres y Cint G pasan a la siguiente ronda

¡LO LOGRARON! El jurado de “El Gran Chef Famosos” valoró el trabajo hecho con el tiradito bandera y anunció a las dos participantes que pasan directamente a la siguiente ronda de competencia: Cielo Torres y Cint G.

La primera salvada de la Noche de Sentencia fue Cielo. “Me salvé, no lo puedo creer. Tengo que tener un poco más de fe en mí. Ese saborcito estaba rico, estaba bien lo que estaba haciendo”, festejó la cantante ante cámaras.

Mientras que la segunda persona salvada fue Cint G, quien venció a Leyla Chihuán, una de las participantes más fuertes de la competencia. “¡Ahhh! No lo puedo creer, me salvaron. ¿Qué está pasando acá? Peñísquenme que esto es un sueño, no lo puedo creer. ¡Me salvé!”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.