Sentenciados en El Gran Chef Famosos: Karina Borrero, Ivana Yturbe y Leyla Chihuán

¡LUCHARÁN POR SU PERMANENCIA! Karina Borrero, Ivana Yturbe y Leyla Chihuán no deleitaron con su tiradito bandera en el Día de la Bandera y pasaron a la temida Noche de Sentencia en “El Gran Chef Famosos”.

La primera sentenciada fue Karina por la espina que presentó al jurado en su tiradito. “Mi primera vez en Sentencia. Estoy realmente golpeada, pero, al mismo tiempo, estoy muy motivada para darlo todo el día de mañana”, se lamentó.

En tanto, la segunda persona enviada a sentencia fue Ivana. “Bueno, no voy a negar que me la veía venir, así que con toda la actitud. Tengo que enfocarme en no frustrarme”, dijo.

Por último, Leyla también pasó a la Noche de Sentencia tras ser vencida por la sazón de Cint G.

