El Gran Chef Famosos: Pancho Cavero y el día que casi pierde a Ximena Díaz durante una clase de surf

Pancho Cavero y Ximena Díaz integran una de las duplas favoritas de la nueva temporada de “El Gran Chef Famosos”. Gracias a su carisma, los ‘chefcitos’ han quedado encantados con la pareja que no duda en revelar algunos detalles de su relación.

Es así como, pese a estar en sentencia, la dupla reveló un pasaje poco conocido de su vida. Peláez se acercó hasta la estación de Ximena y Pancho y le consultó al participante por su afición por el surf. En ese sentido, Ximena interrumpió y contó una anécdota donde Pancho casi la pierde.

“¿A ti te ha llevado a surfear Pancho Cavero?”, le consultó el presentador de “El Gran Chef Famosos”. “Mira, solo una vez me dijo que me iba a enseñar a surfear y casi me ahoga. Me revolcó la ola”, precisó la actriz.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué duplas han sido eliminadas de “El Gran Chef Famosos X2”?

La primera dupla eliminada de “El Gran Chef Famosos X2” fue el integrado por las hermanas Josetty y Génnesis Hurtado. En su lugar, ingresaron Patricio Suárez-Vértiz y Arturo Pomar Jr. Aunque, ambos exintegrantes de Arena Hash también tuvieron que despedirse del programa y fueron reemplazados por los hermanos Carolina y Alonso Cano.

En tanto, en la siguiente Noche de Eliminación, los Cano también abandonaron la competencia, siendo reemplazados por Luigui Carbajal y Ricky Trevitazo. Sin embargo, la dupla Skándalo tampoco deleitó al jurado y fue eliminada del concurso culinario. En su reemplazo, ingresaron Angie Arizaga y Jota Benz, quienes lograron vencer la ‘maldición de los nuevos ingresos’ y eliminaron a Damián y El Toyo.