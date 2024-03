El Gran Chef Famosos: Javier Masías está harto de los platillos de los participantes y se proclama “Rey de las comidas horribles”

Javier Masías decidió confesarse y reveló los verdaderos motivos por los que no le es tan grato estar como jurado en el programa. “Señor Peláez, me gustaría decir que los he extrañado, pero la verdad es que no porque he estado comiendo buenazo ayer”, comentó el duro juez ante la sorpresa de los competidores.

“A falta de título yo me voy a auto coronar. Yo me voy a declarar el rey de las comidas horribles, porque eso es lo único que haga acá, comer horrible”, sentenció Javier Masías, desatando la risa de los participantes.

Este viernes 15 de marzo se vive una nueva Noche de Sentencia en “El Gran Chef Famosos X2”. Cuatro duplas continúan en plena competencia y lucharán por su permanencia en el programa culinario de Latina Televisión. ¿Quiénes lograrán salvarse?

