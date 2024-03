¡Ni ellos se lo creían! Jurado aplaudió a Ximena y Pancho por excelentes picarones en El Gran Chef Famosos

¡Dieron la sorpresa! Ximena Díaz y Pancho Cavero sorprendieron a los integrantes del jurado de “El Gran Chef Famosos X2” con sus deliciosos picarones en la temida Noche de Sentencia. Al momento de probar su plato, los jurados quedaron gratamente sorprendidos.

La más emocionada fue Nelly Rossinelli, quien no dudó en halagar la preparación de la dupla. “No me imaginé que iban a hacer un picarón tan bien hecho, buena forma, buena textura, sabroso y una miel deliciosa. Me comería todo el picarón”, aseguró la popular ‘mamá de los pericotitos’.

Este jueves 14 de marzo se vive una nueva Noche de Sentencia en “El Gran Chef Famosos X2”. Cuatro de las duplas que continúan en competencia deberán luchar por su permanencia en el programa culinario de Latina Televisión. ¿Qué sucederá?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.