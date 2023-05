Ed Sheeran gana juicio sobre presunto plagio en Estados Unidos

La justicia estadounidense dictaminó que Ed Sheeran no plagió “Let’s Get It On” de Marvin Gaye al componer su éxito “Thinking Out Loud”.

Según cuenta el reportero de la AFP, el cantante británico, Ed Sheeran, se levantó y abrazó a su equipo después de que los miembros del jurado dictaminaran que creó su canción de forma “independiente”.

Todo nació en el año 2017, donde los denunciantes habían dado a entender que el británico estaba plagiando un tema. Ed Sheeran, por su parte, prometió retirarse de la música si el fallo salía a favor de los que reclamaban.

Uno de los datos que más llamó la atención, fue que Ed Sheeran tomó una guitarra e interpretó la canción en disputa. Todo indica que eso hizo fue fundamental para que el jurado falle a favor de él y que no había habido copia en la “progresión de acordes”.