Papá en Apuros Capítulo 133: Emilia se queda con Don Lucho y le dice adiós a Sergio

Emilia Santillana, la abuela de los niños Seminario, se cansó de estar en una encrucijada por el amor de Don Lucho y de Sergio. Por eso, antes de ir a la boda de Martín y Julieta, tomó una decisión radical sobre su futuro amoroso.

La mujer optó por quedarse solo con uno de los hombres, pese a que anteriormente aseguró que prefería tenerlos a ambos en su vida.

“Quería decirles que no voy a entrar a la Iglesia del brazo de los dos. Todo este tiempo he estado pensando y me he dado cuenta que uno de ustedes teine un lugar especial en mi corazón. Los dos son hombres de primera, me siento cómoda con los dos. Luis, tú y yo somos muy diferentes, como el ying y el yang. Pero eso a mí me encanta y por eso yo quiero quedarme contigo”, aseguró la ‘memé’.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.