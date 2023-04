Ed Sheeran comparece ante tribunal EEUU por derechos sobre ‘Let’s Get It On’ de Marvin Gaye

NUEVA YORK, 25 abr (Reuters) – Ed Sheeran compareció el martes ante un tribunal federal de Manhattan en el inicio de un juicio por derechos de autor en el que se alega que la estrella británica del pop copió el clásico de Marvin Gaye “Let’s Get it On” en su éxito “Thinking Out Loud”.

Los herederos del compositor Ed Townsend alegan que Sheeran, su discográfica Warner Music Group y la editorial musical Sony Music Publishing les deben una parte de los beneficios por supuestamente copiar la canción de Gaye, que Townsend coescribió.

El juicio es el primero de los tres que podría enfrentar Sheeran por demandas sobre las similitudes entre ambos éxitos.

Un abogado de los herederos de Townsend dijo a los jurados que Sheeran “reconoció la magia” de la canción de Gaye y “decidió capturar un poco de esa magia para su propio beneficio”.

“Este caso trata simplemente de dar crédito a quien lo merece”, dijo el abogado Ben Crump. Añadió que Sheeran “confesó” en la práctica haber copiado la canción de Gaye cuando la interpretó en vivo mezclada con “Thinking Out Loud”.

La abogada de Sheeran, Ilene Farkas, afirmó que las dos canciones son distintas y dijo a los miembros del jurado que no debería permitirse a los demandantes “monopolizar” una progresión de acordes y una melodía que se utilizan en innumerables canciones.

“Nadie es dueño de los componentes básicos de la música”, dijo Farkas. También señaló que Sheeran y su coautor de “Thinking Out Loud” testificarán que su canción es única y surgió de una conversación nocturna sobre el amor eterno y la pérdida.

Si el jurado declara a Sheeran responsable de violación de los derechos de autor, el juicio entrará en una segunda fase para determinar cuánto deben él y sus discográficas en concepto de daños y perjuicios. Se espera que el primer juicio dure aproximadamente una semana.