Ed Sheeran se quiebra al hablar de su esposa y el fallecimiento de su mejor amigo

Ed Sheeran lanzó el primer tráiler de su nuevo documental para Disney Plus, ‘The Sum Of It All’. El cantante mostró su lado más personal y lloró al recordar los problemas de salud de su esposa, Cherry Seaborn, y el fallecimiento de su mejor amigo, Jamal Edwards.

El proyecto será un recorrido por la carrera del británico y su posterior salto a la fama. Uno de los momentos más emotivos es cuando habla acerca de Jamal Edwards, su mejor amigo que falleció a los 31 años debido a una sobredosis en febrero del año pasado. El artista lo define como la primera persona que le dio una oportunidad en la música.

Otra de las protagonistas es su actual esposa y madre de sus dos hijos, Cherry Seaborn. El intérprete de ‘Thinking out loud’ comentó que su vida mejoró cuando ella apareció, sin embargo, tuvieron grandes problemas cuando ella comenzó a tener problemas de salud.

¿Cuándo se estrena el documental de Ed Sheeran?

‘The Sum Of It All’ se estrenará en Disney Plus el próximo 3 de mayo. El documental será dividido en cuatro partes y mostrará partes de la vida íntima de Ed Sheeran y su camino al estrellato.

Dos días después del estreno, la estrella del pop lanzará su nuevo álbum titulado ‘-’. Este nuevo disco tratará sobre “el miedo, la depresión y la ansiedad” que vivió durante gran parte del 2022. El sencillo ‘Subtract’ estará dedicado a su mejor amigo.