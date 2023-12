Camote y Paquete: ¿Cuál fue la escena más conmovedora para Ramón García en la recordada serie de Latina Televisión?

“Camote y Paquete” fue una serie emitida por Latina Televisión en el año 2006 y tuvo su edición especial “Aventura de Navidad” para celebrar las festividades de fin de año, algo que no se había visto en la televisión nacional hasta el momento. El programa fue protagonizado por Ramón García y Jhoan Mendoza como Paquete y Camote, respectivamente.

Esta serie de Latina giraba en torno a Camote, un niño que creció junto a su abuela tras ser abandonado por su madre. Un día, el pequeño decide buscar a su mamá, así que pide la ayuda de Paquete para esta aventura. Aunque, no todo será sencillo porque detrás del hombre hay un supuesto policía que busca saldar deudas.

El éxito que tuvo “Camote y Paquete” entre los televidentes fue rotundo y Ramón García no duda en recordar –cada vez que puede- este trabajo junto a Johan Mendoza. Así que, para los 40 años de Latina Televisión, el actor nacional confesó cuál -para él- fue la escena más conmovedora que le tocó grabar.

“Hubo una escena donde le dije a la directora que no cortara, que íbamos a reventar y que luego lo podía editar. Era una parte donde me robaban una plata y yo le echaba la culpa a él. Nos insultamos, pero el insulto que yo le di me dolió. Le dije ‘ojalá no encuentres a tu madre’ y yo soy huérfano de madre desde niño. Fue una cosa media rara: a mí me dolió más que a él. Al final terminamos llorando. Hicimos una combinación muy bonita, muy tierna”, aseguró Ramón García. Mira AQUÍ la escena completa.

