Latina 40 años contigo: Las muy recordadas Aventuras de Camote y Paquete

Este domingo se emitió el sexto capítulo de ‘Latina 40 años contigo: El documental’, el programa especial por el aniversario cuarenta de Latina Televisión. Una de las series recordadas en esta ocasión fue Las Aventuras de Camote y Paquete.

Esta serie se emitió el 2006 y fue protagonizada por el gran actor Ramón García y el pequeño actor Johan Mendoza. Ellos hicieron entrañables a los eternos Paquete y Camote. La serie tuvo dos temporadas llamadas ‘Camino a casa’ y ‘Aventura en Navidad’.

Precisamente, Ramón García recordó emocionado una de las escenas más conmovedoras de esta serie.

“Hubo una escena donde le dije a la directora que no cortara, que íbamos a reventar y que luego lo podía editar. Era una parte donde me robaban una plata y yo le echaba la culpa a él. Nos insultamos, pero el insulto que yo le di me dolió. Le dije ‘ojalá no encuentres a tu madre’ y yo soy huérfano de madre desde niño. Fue una cosa media rara: a mí me dolió más que a él. Al final terminamos llorando. Hicimos una combinación muy bonita, muy tierna”, remarcó.

Latina 40 años contigo

Para mirar los seis primeros capítulos de ‘Latina 40 años contigo’, dale clic aquí.

Si no estás registrado, lo puedes hacer gratis llenando el formulario que sale al dar clic en el botón ‘play’ de cada episodio.

Ten en cuenta que este domingo 12 de marzo, desde las 2:00 pm, podrás ver el séptimo capítulo de ‘Latina 40 años contigo: El documental’.