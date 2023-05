Juan Luis Guerra: conoce el posible setlist que tendrá su concierto en el Estadio San Marcos

Juan Luis Guerra, el cantautor dominicano, pondrá a bailar a todos los peruanos este 25 de mayo en el Estadio San Marcos.

El artista internacional se presentará en nuestro país como parte de su tour “Entre Mar y Palmeras”. Este show ya ha recorrido diferentes ciudades y ahora le toca a Lima.

Juan Luis Guerra sigue conquistando multitudes con su increíble música y personalidad. Por eso, se espera que ahora despliegue todo su talento para encantar a sus seguidores.

Falta poco para este increíble momento y para ir a un concierto de Juan Luis Guerra se tiene que estar preparado.

A continuación, te dejamos el posible setlist para cantar a todo pulmón las canción de este mega artista:

Rosalía

La travesía

La llave de mi corazón

Vale la pena

Como yo

Kitipun

Pambiche de novia

Razones / Ayer / Oficio de enamorado / Carta de amor

El Niágara en bicicleta

Para ti

Estrellitas y duendes / Muchachita linda / La hormiguita / Bachata en Fukuoka / Que me des tu cariño / Mi bendición / Frío frío / Burbujas de amor

Como abeja al panal

Tú

Visa para un sueño

El costo de la vida

Ojalá que llueva café

El farolito

Las avispas

Encore:

A pedir su mano

Bachata rosa

La bilirrubina

Entre nuevas canciones y las favoritas de siempre, Juan Luis Guerra sigue dando la hora como uno de los mejores músicos de nuestra era. ¿Estás listo para su performance?

Recomendaciones para el concierto de Juan Luis Guerra

El cantante dominicano se presentará esta noche en el estadio San Marcos y las puertas se abrirán a las 4:00 pm.

El ingreso para los peatones será por la puerta #1 que está ubicada en la Av. Venezuela y por la puerta #5 y #6 en la Av. Amezaga.

No olvidar que no se podrá ingresar sin la presentación del DNI y de la entrada correspondiente para que no tengan ningún inconveniente.