Alejandro Sanz y la publicación que hace preocupar a sus fans en todo el mundo

Alejandro Sanz está preocupando a sus fans en todo el mundo luego de que afirmará que está pasando por una depresión.

El cantante español publicó un Twitter el actual momento que está atravesando y aseguró que es algo que está tratando de superar.

En un acto de valentía, el artista invitó a las personas a también a que se comuniquen con alguien cuando se encuentren en ese estado.

El mensaje que ha posteado por Alejandro Sanz ha sido visto por más de 4 millones de personas y que estas no han duda en brindarle su total apoyo y admiración.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano”, dice la primera parte de su publicación.

“Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente”, prosiguió.

“Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, finalizó Alejandro Sanz.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023

Alejandro Sanz y su gira

Alejandro Sanz ha publicado este preocupante tweet a solo días de empezar su próxima gira que tendrá como fecha de inicio el 3 de junio.

El madrileño inaugurará un nuevo tour musical en Pamplona el próximo 3 de junio para después pasar por Úbeda, Córdoba, Valencia, Barcelona, Granada, Albacete, Madrid, Málaga, Chiclana de la Frontera, Roquetas de Mar, Murcia, Alicante y Onda, en Castellón.

Ya en septiembre y octubre tiene planeados conciertos en Estados Unidos y México. Sus fans esperan que Alejandro Sanz se recupere pronto y se encuentre en un mejor estado de salud.