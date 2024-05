El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Flavia Laos es novena ELIMINADA de la competencia

Aunque Flavia Laos lo dio todo en el segundo plato de la noche, la participante se convirtió en la novena eliminada de “El Gran Chef famosos, El Restaurante”. Con la final cada vez más cerca, la influencer perdió DEFINITIVAMENTE la oportunidad de alzar la Olla de Oro.

Luego de abrazar a sus compañeros, Flavia dio unos emotivas palabras sobre su salida de la competencia. “Me voy pero me voy con una sonrisa, porque realmente siento he aprendido mucho aquí. He aprendido de cada uno de mis compañeros, así hayan sido un poco duros o muy duros conmigo, el gran chef me cambio la vida”, declaró.

Además, la cantante manifestó que su paso por la cocina le va a servir mucho para el futuro. “Yo viajo mucho por el mundo, entonces ahora puedo cocinarle a mis amigos extranjeros comida peruana y representar bien al Perú”,manifestó.

Para finalizar, Flavia dio un último comentario sobre la decisión del jurado. “No voy a mentir, la verdad que si me lo esperé cuando vi que mi plato era distinto al de los demás. Tenía un sabor muy rico, pero creo que no era lo que el jurado estaba buscando. Igual me voy feliz porque siento que he llegado muy lejos”, confesó la actriz.

