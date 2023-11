Vendedora ambulante sólo gana 25 soles al día y necesita ayuda para mantener a sus hijos delicados de salud

Marina López Flores es vendedora ambulante y tiene cuatro hijos que se encuentran delicados de salud. La mayor tiene problemas mentales, se encuentra internada. La segunda es sana, la tercera tiene sindrome de apert (malformaciones de cabeza y huesos) y el último tuvo leucemia, que felizmente ya superó.

Marina necesita apoyo para mantener a sus hijos, pues sólo gana 25 soles al día. Además, requiere urgente una casa urgente para que viva su hija mayor, pues sólo está temporalmente en el hospital.

“Tengo que levantarme por mis hijos. Ellos me necesitan. No puedo derrumbarme”, contó Marina López, quien vive rogando para que las fuerzas no se le acaben.

