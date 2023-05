Susan León se convirtió en otra víctima de la delincuencia. A plena luz del día, un grupo de delincuentes se llevó la yanta de repuesto de su camioneta.

“El auto estaba en la puerta de mi casa. Yo no me había enterado de que había un robo. Ayer me tocaron la puerta para avisarme que mi yanta estaba aquí”, comentó Susan León en una rápida entrevista con la prensa.

Como se observa en las cámaras de seguridad del distrito de Miraflores, la camioneta de la actriz estaba estacionada en la puerta de su domicilio cuando un grupo de delincuentes bajó de un vehículo para llevarse la yanta de repuesto.

Un grupo de delincuentes se lelvó la yanta de repuesto de la camioneta de Susan León.

Susan León no es la única víctima de esta banda de delincuentes

En el distrito de La Molina, los sujetos fueron ahuyentados por una vecina de la zona cuando intentaban robar un auto. Lo ocurrido quedó registrado en las cámaras de seguridad de la Municipalidad.

Hay que mencionar que los sujetos que violentaron el vehículo de Susan León pertenecen a la banda “Los Sanguinarios del Callao”. Ya están detenidos gracias al trabajo de la Policía Nacional del Perú.