Alcalde de Puente Piedra desaparece tras volcar su camioneta contra caseta de peaje, ¿qué pasó?

En la tarde del miércoles 1 de mayo, el alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, se vio involucrado en un accidente al chocar su camioneta contra la caseta del peaje del distrito ubicado en el kilómetro 25 de la Panamericana Norte. Aunque la Policía todavía no determina quién se encontraba manejando el vehículo, pues Espinoza iba acompañado de 3 personas, el paradero del alcalde es desconocido.

El reportero Rob Reyna de “Arriba mi Gente” llegó hasta la comisaría de Puente Piedra, ubicada frente a la Municipalidad. Los acompañantes del alcalde han sido identificados como Albert Andy Azaña Jaramillo, el regidor Raúl Vásquez Casusol y el jefe de la Oficina de Comunicaciones del distrito, Roy Denny Huallpa Choquehuayta . El último se encuentra detenido por presuntamente haber sido el conductor del vehículo.

Aunque la camioneta se encuentra en la dependencia policial, el alcalde no fue detenido. El sereno Eleazar Guerrero Cubas interrumpió la función policial y evitó que el alcalde fuera trasladado a la comisaría. Por ello, el alcalde no fue sometido a un dosaje etílico y hasta el momento se encuentra como no habido. Además, la abogada de Espinoza también llegó hasta la comisaría. Sin embargo, no brindó declaraciones sobre el caso.

