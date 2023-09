Ricky Santos deleitó a “Arriba mi Gente” con homenaje a Luis Miguel 

El cantante Ricky Santos llegó al set de “Arriba mi Gente” para rendir un homenaje artístico al ‘Sol de México’. El conocido imitador de Luis Miguel deleitó a los televidentes con un repertorio de los mejores éxitos del mexicano.

Canciones como “No culpes a la noche”, “La incondicional”, “Cuando calienta el sol” y “Será que no me amas” son las que sonaron este jueves en el set de “Arriba mi Gente”.

¿Quieres ver la presentación completa de Ricky Santos en “Arriba mi Gente”? Dale ‘play’ al video ubicado en la parte superior para disfrutarlo.