Militares salen a las calles: Declaran Estado de Emergencia en SJL, SMP y Sullana

Dina Boluarte declara Estado de Emergencia los distritos limeños de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana, en Piura. Esto se debe a la creciente ola de criminalidad que se vive en varios distritos del país. Desde la ONU, la presidenta anunció esta medida de emergencia que permitirá una mayor presencia de las fuerzas policiales y militares en las calles.

El día de ayer, 18 de setiembre, el alcalde del distrito de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado estuvo en el set de Arriba Mi Gente exhortando a las autoridades para que declaren en emergencia su distrito. Tras su pedido en el programa, desde el gobierno anunciaron Estado de Emergencia para su distrito y dos más.

En lo que va del año, según contó el alcalde, solo en San Juan de Lurigancho se registran 81 fallecidos debido a la inseguridad en el distrito. En San Martín de Porres y Sullana, los sicarios y las bandas delincuenciales organizadas se han apoderado del miedo de los residentes.

Jorge Solari, reportero de Arriba Mi Gente, estuvo en vivo desde San Martín de Porres para hablar con los ciudadanos sobre la nueva medida adoptada por el Estado. “Estoy contento con la decisión de la presidenta. Me han robado 3 veces en San Martín de Porres. Soy taxista y esto ya rebasó”, contó el vecino.

Además, otro ciudadano señaló que esperará a ver qué efectos tendrá esta medida. “Es reciente, todavía no hemos visto cambios. Tenemos que estar a la expectativa”, indicó firmemente. Por su parte, una vecina indicó que ‘ya era hora’. “Demasiado delincuente y robos. Son en motos. Nadie puede caminar libre, no hay serenazgo”, contó.

Un señor venezolano también compartió su experiencia con la delincuencia y deploró a aquellos compatriotas que manchan a todos los extranjeros. “Los compatriotas nos dañan a los que trabajamos. No he sacado mi licencia porque ya se venció mi CPP (Carné de Permiso Temporal de Permanencia). Como mototaxista he visto como arrebatan los teléfonos a diario”, indicó.

