En Arriba Mi Gente, se analizó la visita del streamer IShowSpeed a Lima, donde fue recibido por una multitud de fanáticos, recorrió Gamarra y fue condecorado por el alcalde Rafael López Aliaga en el balcón del Palacio Municipal.

El fenómeno digital, cuyo patrimonio se estima en $10 millones, ha logrado construir una audiencia masiva en plataformas como YouTube, TikTok y Spotify. Su llegada al Perú generó sorpresa y debate en el programa. “Yo no me imaginé que el recibimiento iba a ser tan multitudinario”, comentó Maju Mantilla, quien además confesó: “Recién me enteré de su existencia por mi hijo”.

Los conductores también opinaron sobre la polémica condecoración que recibió Speed en la Municipalidad de Lima. Santi Lesmes fue crítico con la situación: “Se le ha permitido moverse a sus anchas por la ciudad, mostrando a toda la gente que se aglomeró por él, eso no me parece”.

Por otro lado, el influencer y experto en tecnología Phillip Chu Joy, invitado al programa, resaltó el impacto positivo de la visita de Speed: “Es un chico que tiene 20 años. Ha conocido a Cristiano Ronaldo y Messi, y el domingo estará en la WWE”, comentó. Además, defendió el estilo del creador de contenido: “El show y el mayor entretenimiento de Speed está en la calle, es ir a la calle”.

¿Qué opinas sobre la visita de Speed y su condecoración en Lima?

