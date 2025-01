Luego de deslumbrar con tres ensaladas saludables en el set de Arriba Mi Gente, María Jose Vigil (Majo Con Sabor) se animó a hacer una confesión, ¿cuál?

Con toda la experiencia y prestigio que respaldan su carrera como chef, Majo Con Sabor reveló JAMÁS haberse imaginado dedicarse al rubro culinario. “Ingresé a estudiar gastronomía porque mi mamá me dijo que tenía que estudiar algo y no sabía qué estudiar. A la semana estaba haciendo prácticas en un restaurante y me enamoré”, contó Majo.

Además, se declaró fanática del ceviche y afirmó que es de los platos que mejor se le da. “Mi fuerte son los pescados y los mariscos, que es en lo que yo me especialicé”, señaló.

La exitosa cocinera también reconoció tener una preferencia por cocinar en un restaurante en lugar de su casa. “Me encanta cocinar en un restaurante, no me gusta cocinarlo en mi casa porque me gusta esa presión, esa rapidez que debe haber en un restaurante”, asegura.

