En Arriba Mi Gente, los logros peruanos se celebran a lo grande. Silvia Marín, natal de Celendín (Cajamarca), dejó en alto el nombre del Perú al ser invitada al New York Fashion Week para presentarse con su marca “Teilor”.

Solo tenía 12 años cuando llegó a Lima en busca de sus sueños. A esa edad empezó a trabajar como asistente de diseño de modas y supo que quería dedicarse a la industria textil “Hacía juntas con mis amigas, con 10 soles semanales llegué a 100 dólares. Con eso vine a Gamarra a buscar mi máquina. Cuando ya tuve las máquinas industriales, busqué una tienda”, compartió Silvia.

Sin duda, no fue un camino fácil el que la empresaria tuvo que recorrer para formar su imperio. “Los inicios fueron un poco duros porque no teníamos clientes, no teníamos proveedores de telas, empezamos comprando por metros y así fuimos creciendo”, contó la cajamarquina.

Con solo tres metros de espacio, Silvia estaba decidida a que su marca tenía futuro. La pandemia casi la hizo abandonar sus sueños de convertirse en una exitosa empresaria textil. “Me dio COVID, estuve muy débil. No podía caminar ni mover las manos. Era demasiado”, se sinceró.

La ayuda de sus hijos fue lo que la ayudó a sobreponerse y trabajó en la presencia de su marca en redes sociales. Con el estatus que consiguió y la tienda que logró abrir en El Polo, cada vez más peruanas sabían de “Teilor”. Así fue como no pasó desapercibida para los gestores del prestigioso desfile “New York Fashion Week”.

Aunque todavía siguen gestionando el trámite de su visa, el equipo detrás de “Teilor” ya consiguió cómo presentar sus prendas en el desfile. Esta marca con el sello peruano está lista para DESLUMBRAR en la gran manzana el próximo 9 de febrero.

