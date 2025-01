En Arriba Mi Gente, la volcadura de una cúster no pasó desapercibida y fue tema de debate. El vehículo arrastra más de 170 mil soles en multas y no contaría con NINGÚN SEGURO. El costo de esta negligencia y el precario estado de las calles en el cruce de la avenida Angélica Gamarra con Universitaria.

Ante esto, Santi Lesmes se dirigió a Carlos Villegas, presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito con un mensaje CONTUNDENTE para las autoridades, ¿qué dijo?

“Para mí que hoy haya tres fallecidos es culpa de las autoridades, no de esta unidad. Si se hiciera el trabajo bien, no me entra en la cabeza que pueda estar trabajando y circulando en un vehículo que lleva 7 años sin tener SOAT, seguro ni nada”, denunció.

Además, no dudó en aludir a la exuberante cifra en multas con la que carga la unidad. “Un vehículo que arrastra más de 170 mil soles en multas, un vehículo que no se esconde ni va por la sombra, que va por calles concurridas”, reportó el conductor.

Antes de darle paso al señor Villegas, Santi reiteró quiénes son los presuntos culpables. “Esas unidades deberían estar hechas chatarra, NO deberían de estar porque no tienen SOAT, si no tienes seguro, ¿cree que tienen revisión técnica? Imposible, yo le echo la culpa al gobierno, a las autoridades de los 3 muertos que tenemos hoy”, sentenció el presentador.

Para el representante de la Aviactran, hay un negocio detrás de cada accidente vehicular. “En estos 18 años que soy representante, quieren disminuir los accidentes de tránsito porque es un NEGOCIAZO para muchos lobistas que paran en la puerta del Ministerio de Transportes”, lamentó el vocero.

