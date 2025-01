Después de poner en escena sus mejores platos para Arriba Mi Gente, la influencer culinaria no dudó en soltar un par de revelaciones, ¿qué dijo?

“A mí me encantan los niños, me fascinan , una de las cosas que siempre quise fue ser profesora de niños, me encantaría haber sido, todavía puedo ser”, admitió la popular chef.

Además, contó que le encantaría aparecer como jurado en “El Gran Chef Famosos, Pericotitos” si alguna vez recibe una invitación. “Sé que tengo un buen clic con todos los niños, me encanta. No me han invitado, pero si me dicen, creo que sí me va a ir bien, esperemos”, afirmó Majo.

