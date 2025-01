Luego de presentarse en Arriba Mi Gente junto a miembros del elenco de Hombres a la Plancha, Gino Assereto contó algunos detalles de su participación.

“Me llamó Marco Zunino, me ofreció el proyecto y lo acepté a ojos cerrados porque era una experiencia que quería vivir”, reveló el influencer.

Además, no negó la posibilidad de explorar el rubro de la actuación. “Yo soy de las personas que siempre vive el momento, mi momento es este y no estoy pensando lo que voy a hacer de acá a 5 años ni a 2 años. Solo me enfoco en dar lo mejor de mí. Si no vivo el hoy, no voy a vivir NUNCA”, aseguró Gino.

En compañía de Jano Baca y Stefano Meier, extendió la invitación a todo el público a comprar las entradas para el show musical en Teleticket. “Para que salgan contentos, bailen y canten. No solo hay amor, desamor, despecho, sino que hay reguetón y cumbia”, comentaron los actores de Hombres a la Plancha.

